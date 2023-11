NSDAP-Ausspruch verwendet? Prozess gegen Björn Höcke

Mehr zum Thema

Katholische Spendenaktion für Geflüchtete in Lateinamerika Eine bundesweite Spendenaktion der katholischen Kirche beginnt am ersten Adventssonntag mit einem Gottesdienst im Erfurter Dom. Das Hilfswerks Adveniat nimmt in diesem Jahr besonders Geflüchtete in Lateinamerika in den Fokus, hieß es. Mit der Adveniat-Weihnachtsaktion «Flucht trennt. Hilfe verbindet leben wir die Botschaft von Papst Franziskus, Migrantinnen und Migranten zu schützen, zu fördern, zu integrieren sowie Brücken statt Mauern zu bauen», sagte Erfurts Weihbischof Reinhard Hauke laut Mitteilung vom Donnerstag.