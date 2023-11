NS-Pogromnacht: „Antisemitismus endlich ernst nehmen“

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller sagte, kein Terrorangriff und keine Attacke seit dem Ende des Holocaust habe so viele Opfer gekostet wie der Hamas-Angriff auf Israel. Der barbarische Angriff markiere eine Zeitenwende. Es sei jetzt die Zeit der klaren Worte und der unmissverständlichen Bekenntnisse, so der CDU-Politiker. Alle müssten sich fragen, was eigentlich mit den Worten Nie wieder gemeint sei. Wann wird aus der leichtgängigen Phrase Handlung, Haltung und Konsequenz? Wann werde man das Klagen über den zunehmenden Antisemitismus endlich ernst nehmen, fragte Keller in seiner mit Beifall bedachten Rede. Es lägen Jahre oder sogar Jahrzehnte vor der Gesellschaft, in denen das Wertesystem verteidigt werden müsse. Das werde Zeit brauchen, Geld kosten, Justiz und Polizei fordern - und vielleicht irgendwann auch einmal unsere Streitkräfte.

Landtagspräsident André Kuper sagte, der 9. November 1938 markiere den endgültigen Abstieg Nazi-Deutschlands in die Barbarei. Das Gedenken zum 85. Jahrestag sei aber dieses Jahr spürbar anders, weil es auf eine sorgenvolle Gegenwart treffe. Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, der blinde Hass auf alles Jüdische, sind wieder auf den Straßen präsent. Die Gesellschaft müsse mit aller Kraft dagegenhalten - mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Nationalsozialisten etwa 7500 jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland. Sie zündeten einen Großteil der rund 1200 Synagogen und Gebetshäuser an, demolierten jüdische Friedhöfe und stürmten Wohnungen. Historiker gehen von mehr als 1300 Menschen aus, die in Folge des Pogroms ums Leben kamen. Mehr als 30 000 Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt. Die Pogromnacht gilt als Auftakt zur systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Bis zum Kriegsende 1945 wurden im Holocaust etwa sechs Millionen Juden umgebracht.