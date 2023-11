NS-Kunstraub: Düsseldorf gibt zwei Porzellangefäße zurück

Mehr zum Thema

Polizei findet in Fahrzeug 80.000 Euro Bei der Kontrolle des Autos eines 24-Jährigen in Niederbayern haben Beamte Bargeld in Höhe von über 80.000 Euro gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche, teilte die Polizei am Donnerstag mit.