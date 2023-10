NRW stellt Cum-Ex-Ausschuss nun Daten zur Verfügung

Mehr zum Thema

Ukraine spielt EM-Quali gegen Italien in Leverkusen Wegen des russischen Angriffskrieges muss die Ukraine für Länderspiele in andere Länder ausweichen. Gegen Italien spielt sie in einem Bundesligastadion.

Mutmaßliches IS-Mitglied wegen Kriegsverbrechen festgenommen Die Bundesanwaltschaft hat einen Iraker wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen festnehmen lassen, die er als IS-Mitglied im Irak verübt haben soll. Wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte, nahmen ihn Beamte des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen in Wuppertal fest. Dem Mann werden Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und eine Beteiligung an Kriegsverbrechen vorgeworfen.