NRW-SPD wählt Geier an Spitze der Landesliste für Europawahl

Schick in Leverkusens Kader: Pause für Wirtz Stürmer Patrik Schick steht wie angekündigt erstmals seit 226 Tagen im Kader von Bayer Leverkusen. Im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sitzt der Tscheche, der in der Saison 2021/22 in 27 Bundesligapartien 24 Tore erzielt hatte, auf der Bank. Schick hatte wegen ständiger Adduktorenprobleme zuletzt am 9. März für eine Minute auf dem Platz gestanden.

Zugausfälle am Niederrhein und in Ostwestfalen Ein Warnstreik der Bahngewerkschaft GDL hat am Samstag zu Behinderungen des Zugverkehrs vor allem am Niederrhein und in Ostwestfalen geführt. Der zwölfstündige Streik begann gegen 2.30 Uhr und endete planmäßig um 14.30 Uhr, wie die GDL mitteilte.

