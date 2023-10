NRW-SPD nominiert Achim Post für Vize-Posten im Bund

Mehr zum Thema

Tatverdächtige stellen sich nach Schüssen auf Auto Nach Schüssen auf ein mit drei Menschen besetztes Auto in Hamm haben sich am Mittwoch zwei tatverdächtige Brüder gestellt. Die beiden seien vorläufig festgenommen worden, berichtete die Dortmunder Staatsanwältin Gülkiz Yazir am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die Brüder hätten eine Waffe mitgebracht, aber keine Aussage gemacht. Die Ermittler haben nach entsprechenden Zeugenaussagen noch einen dritten Tatverdächtigen im Visier.