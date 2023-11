NRW-Schulkarte um Unfallschwerpunkte ergänzt

Mehr zum Thema

Zahl der Studierenden in NRW gesunken Die Zahl der Studierenden ist in Nordrhein-Westfalen um 4,2 Prozent gesunken. Im aktuellen Wintersemester waren mit 711.300 Studentinnen und Studenten 31 200 weniger eingeschrieben als ein Jahr zuvor, berichtete das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf.