NRW-Ministerin sieht Standort Deutschland in Gefahr

Studie: In NRW fehlen mehr als 100.000 Kita-Plätze In Nordrhein-Westfalen fehlen einer Studie zufolge rund 110.400 Kita-Plätze - trotz Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Vor allem bei den jüngeren Kindern unter drei Jahren kann der Betreuungswunsch der Eltern häufig nicht erfüllt werden, wie aus dem Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Es brauche viel mehr Personal.