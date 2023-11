NRW-Minister schließt höheren Preis für D-Ticket nicht aus

Mehr zum Thema

Müllwagen überrollt Fußgängerin: Frau stirbt Ein Müllwagen hat eine Fußgängerin in Neunkirchen-Seelscheid bei Bonn überrollt und tödlich verletzt. Die 64-Jährige sei am Dienstagvormittag noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Der 44-jährige Fahrer des Müllwagens und sein Beifahrer erlitten einen Schock. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, war für die Polizei zunächst unklar. Zuvor hatte der Bonner General-Anzeiger berichtet.