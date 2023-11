„NRW leuchtet“ - Landesverkehrswacht verteilt Reflektoren

Mit reflektierenden Materialien sollen Fußgänger und Radfahrer in Nordrhein-Westfalen in der dunklen Jahreszeit sichtbarer im Straßenverkehr werden. Dazu startete die Landesverkehrswacht NRW am Freitag die Aktion NRW leuchtet, zu der Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) den Startschuss gab. Mit heller und am besten reflektierender Kleidung erhöht man die eigene Sichtbarkeit und ist viel sicherer unterwegs, sagte Krischer. Das gelte besonders für Kinder.

Im Rahmen der Aktion sollen 500.000 Artikel mit reflektierenden Materialien an Kindertagesstätten, Seniorenvertretungen und Verkehrswachten verteilt werden. Zahlen des Innenministeriums in NRW zeigen, dass in den vergangenen Jahren etwa ein Drittel aller Unfälle mit verletzten oder getöteten Fußgängern zwischen November und Januar passiert war.