NRW-Landtag debattiert über wachsenden Antisemitismus

Zerrissene Israel-Flaggen, Sachbeschädigungen und Gewalt - seit dem Hamas-Angriff auf Israel erlebt Nordrhein-Westfalen eine Welle des Antisemitismus. Der Landtag debattiert über Ursachen.

Der starke Anstieg antisemitischer Vorfälle in Nordrhein-Westfalen seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ist am Donnerstag (10.00 Uhr) Thema im Landtag. Die AfD hat eine Aktuelle Stunde dazu beantragt.

Nach Angaben der Antisemitismus-Beauftragten des Landes, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, wurden in NRW allein seit dem Massaker der Hamas bis zur ersten November-Woche mehr als 380 antisemitische Vorfälle in NRW registriert. Täglich kämen mehr dazu, hatte sie gesagt.

Die Vorfälle reichten vom Zerreißen der israelischen Flagge über Sachbeschädigungen und Markierungen von Häusern mit dem Davidstern bis zu Gewaltdelikten. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2023 gab es rund 100 antisemitische Vorfälle in NRW.

Angesichts der zunehmenden Judenfeindlichkeit hatte die NRW-Landesregierung Anfang November angekündigt, den Kampf gegen Antisemitismus und den Schutz jüdischer Einrichtungen zu verstärken. So stockt das Land etwa die Mittel für Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen um zusätzlich 11,5 Millionen Euro auf. Wer Hass auf Israel oder Jüdinnen und Juden in die Gesellschaft trage, werde die ganze Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen, hatte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gesagt.

Weiteres Thema im Plenum ist das Vorhaben der Landesregierung, die Altersgrenze bei Feuerwehrleuten von 60 auf bis zu 62 Jahre anzuheben. Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP fordern in Anträgen, die Altersgrenze bei 60 Jahren zu lassen. Seit Mittwoch protestieren die Gewerkschaften Verdi und Komba mit einer 24-stündigen Mahnwache vor dem NRW-Landtag gegen die Pläne der schwarz-grünen Koalition.

Außerdem setzt das Plenum am Donnerstag im Rahmen der zweiten Lesung des Haushaltsgesetzes 2024 die Debatte über die Einzeletatpläne der Ministerien fort.