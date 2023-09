NRW-Arbeitslosenquote sinkt auf 7,2 Prozent

Der Rückgang fällt schwächer aus als üblicherweise in einem September. Das liegt an den konjunkturellen Schatten, die sich auch auf den Jobmarkt auswirken.

Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr schwächer ausgefallen als zuvor. Die Zahl der Arbeitslosen sei im September zwar um rund 12.700 Menschen auf 712.400 gesunken, teilte die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Düsseldorf mit. Im langjährigen Schnitt liege der Rückgang aber bei rund 20.000 Menschen. In seiner Grundverfassung ist der Arbeitsmarkt weiterhin solide, sagte Regionaldirektion-Chef Roland Schüßler. Die schwache Konjunktur hinterlasse allerdings Spuren. Firmen seien bei Neueinstellungen vorsichtig und zögerten diese hinaus.

Im Herbst verbessert sich die Lage am Arbeitsmarkt gewöhnlich, etwa weil Auszubildende bei Firmen ins erste Lehrjahr starten.

Die Arbeitslosenquote lag in NRW im September bei 7,2 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im August. Im September 2022 waren es 7,0 Prozent gewesen. Die Lage in den Regionen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes war unterschiedlich, im Ruhrgebiet lag die Quote im September 2023 mit 9,9 Prozent besonders hoch und im Münsterland mit nur 4,6 Prozent besonders niedrig.