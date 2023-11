Novum: Bisher keine Entlastung für Haushalt 2020

Mehr zum Thema

Verbände in drei Bundesländern könnten zusammengelegt werden Die Apothekerverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen diskutieren derzeit darüber, wie sie enger zusammenarbeiten können. Die Fusion der drei Partner zu einem gemeinsamen Verband ist eine der möglichen Optionen, sagte der Vorsitzende des Thüringer Apothekerverbandes, Stefan Fink, in einer Mitteilung der drei Verbände. Ob und in welcher Form eine Zusammenarbeit der Verbände intensiviert werde, darüber müssten die Mitglieder entscheiden. Etwa 95 Prozent der Apotheken in den drei Ländern sind Mitglieder eines Landesverbandes.