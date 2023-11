Nouripour: Koalition aus CDU und SPD steht für Stillstand

Mehr zum Thema

3:2 in der Nachspielzeit: Braunschweig gewinnt Kellerduell Durch ein Tor in der Nachspielzeit hat Eintracht Braunschweig ein packendes Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Der bisherige Tabellenletzte schlug das neue Schlusslicht VfL Osnabrück am Samstag spät, aber verdient mit 3:2 (1:1). Das Siegtor vor 20 378 Zuschauern erzielte Ermin Bicakcic erst in der achten Minute der Nachspielzeit - und der Treffer wurde danach auch noch minutenlang vom Videoassistenten überprüft. Am Ende feierte Daniel Scherning als dritter Braunschweiger Trainer dieser Saison einen erfolgreichen Einstand - und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Osnabrück.

Verdi kündigt Warnstreiks von Landesbeschäftigten an Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen angekündigt. Zwei Verhandlungsrunden ohne Angebot der Arbeitgeber - das bedeutet für uns: Es fehlt massiv an Wertschätzung für die Arbeit der Kolleg*innen in den Verwaltungen und Betrieben der Länder, sagte Stefanie Reich, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, laut Mitteilung. Start sei am Montag in Braunschweig und Oldenburg, am Dienstag folge unter anderem Lüneburg.