Nouripour kann Pläne für Schwarz-Rot nicht nachvollziehen

Grünen-Chef Omid Nouripour hat sein Unverständnis ausgedrückt für die Entscheidung der Hessen-CDU, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen. Die Entscheidung der hessischen CDU, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Grünen aufzugeben, ist für mich nicht nachvollziehbar, erklärte Nouripour, der seinen Wahlkreis in Frankfurt hat, am Freitag in Berlin.

Die CDU regiert seit rund einem Jahrzehnt in Hessen mit den Grünen. Nun wollen Christ- und Sozialdemokraten hinter verschlossenen Türen einen Koalitionsvertrag aushandeln. Es wäre das erste CDU-geführte schwarz-rote Bündnis der Landesgeschichte.

Die vergangenen zehn Jahre waren geprägt von stabiler und vertrauensvoller Regierungsarbeit in turbulenten Zeiten, erklärte Nouripour. Es habe auch keine Wechselstimmung gegeben in Hessen. Offensichtlich regiert Boris Rhein lieber mit einer geschwächten SPD, sagte er über den CDU-Landeschef und Ministerpräsidenten. Dass jede Krise in Deutschland so durchschlägt, liege auch an der Politik der großen Koalitionen der vergangenen Jahre. Hessen habe eine bessere Regierung verdient als eine kraftlose große Koalition.