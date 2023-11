Nouripour berichtet von Folgen seiner Arbeit für Angehörige

Mehr zum Thema

IG Metall mahnt höhere Entlastung beim Strompreis an Mehrere Tausend Beschäftigte der Metallindustrie haben am Freitag im Südwesten für höhere Strompreis-Entlastungen in der energieintensiven Industrie protestiert. Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte: Damit wir Stellenabbau und Standortschließungen langfristig verhindern können, braucht es zwingend einen Brückenstrompreis. Das Strompreispaket der Ampelkoalition genüge nicht. Es sieht unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe vor sowie eine Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation für Konzerne, die besonders unter hohen Strompreisen leiden.

Heimschwäche der TSG: „Zu wenig Punkte“ Hoffenheim spielt in dieser Saison erstaunlich stark oben mit. Doch im eigenen Stadion will es einfach nicht klappen. Das soll sich gegen Mainz ändern.