"Notting Hill 2"? Diese Nachricht bricht Romantikern das Herz

Neben "Tatsächlich... Liebe" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" zählt "Notting Hill" zu den beliebtesten romantischen Komödien der Filmgeschichte. Was sie alle neben Hauptdarsteller Hugh Grant (63) eint: Richard Curtis (66) verfasste jeweils das Drehbuch. Als Gast im Podcast "Have You Seen?" enthüllte er nun zunächst eine großartige Nachricht für alle "Notting Hill"-Fans, nur um die Hoffnung umgehend wieder zu rauben.