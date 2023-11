Notruf missbraucht: Täter denken sich Notsituationen aus

Zwei junge Erwachsene haben in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) den Notruf missbraucht und Notfälle vorgetäuscht. Die 20-Jährige und der 23-Jährige riefen in der Nacht zum Dienstag mehrfach die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst an, wie die Polizei mitteilte. Bei einem der Anrufe meldeten sie, dass sich ein Mensch im lebensbedrohlichen Zustand befände und dringend Hilfe benötige. Vor Ort fanden die Beamten allerdings nur die beiden Anrufer.

Die 20-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Den 23-Jährigen nahmen die Beamten gegen seinen Willen mit auf das Polizeirevier. Beide müssen sich wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten.

Das Polizeipräsidium Mannheim weist darauf hin, dass ausgedachte Notfälle und der damit verbundene Missbrauch von Notrufnummern strafbar ist.