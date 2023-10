Notfall bei Busfahrer: Bus kracht gegen Fahrradständer

Mehr zum Thema

Fast eine halbe Million Menschen im Landesdienst Fast eine halbe Million Menschen sind beim Land Nordrhein-Westfalen beschäftigt - mehr als die Hälfte von ihnen sind Beamte. Das hat das Landesamt für Statistik am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt. Stichtag Ende Juni 2022 waren es 493.000 Beschäftigte - zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Lindner erteilt Industriestrompreis Absage Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geforderten staatlich subventionierten Industriestrompreis eine Absage erteilt. Es steht keine Finanzierung in der Größenordnung zur Verfügung, sagte Lindner am Dienstag nach einem Besuch der FDP-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Es ist schlicht finanziell nicht darstellbar.