Norwegens Royals feiern Prinz Sverre Magnus' Volljährigkeit

Am Sonntag, den 3. Dezember 2023, wird Prinz Sverre Magnus (17) von Norwegen volljährig. Die Feierlichkeiten für den Dritten in der norwegischen Thronfolge starteten aber schon am heutigen Freitag.

So veranstalteten Königin Sonja (86) und König Harald (86) von Norwegen am 1. Dezember im Osloer Schloss ein offizielles Mittagessen für ihren Enkel. Geladen waren neben der Familie unter anderem auch Vertreter offizieller norwegischer Organisationen und Jugendorganisationen, wie das Königshaus mitteilte.

Auch das Menü verrät die offizielle Seite des Königshauses: So standen auf der Speisekarte etwa Heilbutt, Rinderbrust und Vanille-Limetten-Mousse mit Mangosorbet.

Königin Sonja von Norwegen hielt bei der Gelegenheit auch eine Rede für ihren Enkel. Darin gab sie ihm und den Anwesenden mit auf den Weg: "Das Wichtigste ist, sich seiner selbst sicher zu sein und auf die eigene Stimme zu hören." Weiter betonte sie, auch gerichtet an andere Menschen in seinem Alter: "Die Fähigkeit, sich in die Situationen anderer Menschen hineinzuversetzen und ein guter Freund zu sein, ist viel wichtiger als 'gut' in Dingen zu sein."

Anlässlich des Geburtstags ernannte König Harald von Norwegen Prinz Sverre Magnus außerdem zum Großkreuz des Königlich Norwegischen St.-Olav-Ordens. Dafür erhielt der Prinz eine Jubiläumsmedaille. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer privaten Zeremonie im Königspalast überreicht.

Ein weiteres, vorgezogenes Geschenk war eine Nationaltracht in den Farben Creme, Schwarz und Grün mit hohem Kragen und Verzierungen, die Prinz Sverre für am Freitag veröffentlichte Fotos zum ersten Mal getragen hat. Auf den Familienbildern, die unter anderem auf Instagram geteilt wurden, trägt auch der Großteil der Königsfamilie - Kronprinz Haakon (50), Kronprinzessin Mette-Marit (50), ihre Mutter Marit Tjessem (86), Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Königin Sonja - die traditionelle norwegische Tracht. Nur König Harald V. posiert in einem klassischen dunklen Anzug.

spot on news