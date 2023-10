Norwegens Kronprinz Haakon zu Wirtschaftsgipfel erwartet

Mehr zum Thema

Lebenshaltung: Das Wohnen macht im Norden den Unterschied Die Millionenstadt Hamburg gehört zu den teuersten Pflastern Deutschlands. Jenseits der Metropole in Schleswig-Holstein ist es günstiger - wenn auch mit deutlichen Unterschieden je nach Region.

Kiels Handballer gewinnen Champions-League-Spiel in Paris Der deutsche Handball-Rekordmeister feiert in der Champions League den nächsten Erfolg. 34:28 siegt der THW Kiel bei Paris Saint-Germain. Damit beenden die Norddeutschen eine lange Durststrecke.