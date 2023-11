Norwegen wird Partnerland der Hannover Messe 2024

Mehr zum Thema

Getöteter Künstler: TV-Sendung bringt neue Hinweise Nach einem Zeugenaufruf im Fall eines 1986 in Hannover getöteten Künstlers sind neue Hinweise eingegangen. Die Messerattacke auf den 30-Jährigen in der Nordstadt war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst thematisiert worden. Seit der Ausstrahlung seien Hinweise im einstelligen Bereich eingegangen, diese führten zu neuen Ermittlungsschritten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.