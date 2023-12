Norman Reedus und Diane Kruger: Daheim hat er nichts zu melden

Als erfahrener Zombiejäger Daryl Dixon aus dem "The Walking Dead"-Franchise hat Norman Reedus (54) in der Untoten-Apokalypse in der Regel das Sagen. In den eigenen vier Wänden scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein, wie der Schauspieler scherzhaft im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten hat. Denn in seiner Beziehung mit dem deutschen Hollywood-Star Diane Kruger (47) sieht er sich ebenfalls einer Übermacht gegenüber, der er sich im Gegensatz zur Serie offenbar nicht so erfolgreich erwehren kann.