Nordmanntannen und Jesus-Kind: Diebstähle zum ersten Advent

Mehr zum Thema

Mann fährt betrunken gegen Autos: Über 35.000 Euro Schaden Insgesamt sechs Wagen hat ein betrunkener Autofahrer bei einer Kollision in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) beschädigt. Der 30-Jährige habe in der Nacht zum Samstag beim Einbiegen in eine Straße die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei Bochum am Sonntagmittag mit. Dabei sei der Mann nach eigenen Angaben erst auf der rechten und dann auf der linken Straßenseite mit geparkten Autos kollidiert, sagte eine Sprecherin der Polizei Bochum. Er habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm habe 1,5 Promille ergeben.