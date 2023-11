Nordische Filmtage: Schwedische Filmkomödie zur Eröffnung

Mit der schwedisch-dänischen Filmkomödie Together 99 (Tillsammans 99) aus dem Jahr 2023 werden am Mittwoch in Lübeck die 65. Nordischen Filmtage eröffnet. Zur Deutschlandpremiere des Films werden unter anderem die Produzentin Anna Carlsten sowie die Schauspieler Gustaf Hammarsten und Anja Lundqvist erwartet.

Der Film erzählt die Geschichte der ehemaligen Bewohner einer Kommune, die sich nach 24 Jahren wiedertreffen. Dabei flackern alte Lieben, aber auch alte Animositäten wieder auf und das Wiedersehen lässt alle Beteiligten noch einmal anders auf die Gegenwart blicken.

Während der insgesamt fünf Festivaltage werden 183 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme sowie Streifen für Kinder und Jugendliche aus dem Norden und Nordosten Europas gezeigt. Dabei werden insgesamt zwölf Preise mit einer Gesamtdotierung in Höhe von 65.000 Euro vergeben.

Darunter ist auch ein undotierter Ehrenpreis, der in diesem Jahr an den schwedischen Regisseur Roy Andersson geht und bereits bei der Eröffnung des Festivals überreicht wird. Die übrigen Preise werden am 4. November im Rahmen der Filmpreisnacht im Theater Lübeck verliehen.