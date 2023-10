Nordische Filmtage Lübeck locken dieses Jahr mit 185 Filmen

Wortkarge Szenen, großartige Landschaften, aber auch subtiler Humor und pralles Leben - das alles kennzeichnet Filme aus Skandinavien und dem Baltikum. Für Liebhaber dieses Genres sind die Nordischen Filmtage in Lübeck ein Muss.

Großes Kino aus dem Norden - bei den 65. Nordischen Filmtagen gibt es in Lübeck wieder eine Reihe von Perlen des skandinavischen und baltischen Filmschaffens zu entdecken. Die Skala reicht vom aktuellen Spielfilm über nachdenklich stimmende Dokumentationen und spannende Serien bis zum experimentellen Kinderfilm. Unsere Jubiläumsausgabe versammelt alle Spielarten und Genres des nordischen Filmschaffens, sagte der Künstlerische Leiter der Filmtage, Thomas Hailer. Der Jahrgang 2023 ist ein eindrücklicher Jahrgang mit Werken, die Nachhall entwickeln und die Zuschauer noch lange nach dem Abspann weiter beschäftigen.

Während des Festivals vom 1. bis zum 5. November werden in fünf Spielstätten insgesamt 185 Filme aus Skandinavien und dem Baltikum gezeigt. Neu ist in diesem Jahr ein Mobiles Studio, in dem junge Festivalblogger von ihrer Arbeit berichten.

Eröffnet werden die 65. Nordischen Filmtage am 1. November (19.30 Uhr, Kolosseum) mit der schwedisch-dänischen Filmkomödie Together 99 (Tillsammans 99) von Lukas Moodysson. Der Film erzählt die Geschichte einer Kommune aus den 1970er Jahren, die im Jahr 1999 auf nur noch zwei Mitglieder zusammengeschrumpft ist. Als die früheren Mitglieder der Kommune plötzlich vor der Tür stehen, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Die Mehrzahl der Streifen wetteifert um insgesamt zwölf Preise, die mit zusammen 65.000 Euro dotiert sind und zum Abschluss des Festivals am 5. November bei der Filmnacht überreicht werden. Dazu kommt der undotierte Ehrenpreis, der in diesem Jahr an den schwedischen Regisseur und Drehbuchautor Roy Andersson geht. Diese Auszeichnung wird nach Angaben der Filmtage bereits bei der Eröffnung der Filmtage am 1. November überreicht.

Die Nordischen Filmtage, die 1956 aus einem privaten Filmclub entstanden sind, gelten als bedeutendste Werkschau für Filme aus Skandinavien und dem Baltikum außerhalb Skandinaviens.