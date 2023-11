Nordbahn: Akku-Züge kommen erst im Februar 2024

Mehr zum Thema

Feuerwehr rettet Frau und Hund aus der Elbe Die Feuerwehr in Hamburg hat am Samstag eine Frau und ihren Hund am Rissener Ufer aus der Elbe gerettet. Die Frau sei dem Tier am Anleger Wittenbergen ins Wasser hinterher gesprungen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Sie konnte sich mit dem Hund an einem Baum festhalten - bis Hilfe kam. Die Feuerwehr rettete beide über eine Steckleiter. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt berichtet.