Nord-SPD nominiert Europakandidaten und berät über Europa

Zuletzt gab es Platz drei für die SPD bei der Europawahl in Schleswig-Holstein. Nun will die Partei ihre Kandidaten für die Bundesliste zur Europawahl 2024 aufstellen. Und erwartet dazu prominente Unterstützung aus Berlin.

Mit prominenter Unterstützung bereitet sich Schleswig-Holsteins SPD heute auf einem Parteitag in Lübeck auf die Europawahl im kommenden Jahr vor. Einzige Kandidatin für Platz eins der Vorschläge der Nord-SPD für die Bundesliste der Partei zur Europawahl ist die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt. Vor der Wahl 2019 schaffte Burkhardt auf Platz fünf der SPD-Bundesliste den sicheren Einzug in das EU-Parlament.

Für Platz zwei im Norden kandidiert der Lübecker Enrico Kreft. Insgesamt wollen für die SPD in Schleswig-Holstein acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Europawahl antreten. 2019 hatten die Sozialdemokraten im Norden mit 17,1 Prozent nur Platz drei belegt, hinter den damals überraschend führenden Grünen (29,1) und der CDU (26,2).

Prominenter Gast im Norden ist Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Zudem berät die Partei über die Europapolitik. Der Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau wird ein Grußwort sprechen.

Außerdem wollen die Sozialdemokraten in Lübeck über mehrere Anträge beraten. In einem Antrag des Landesvorstandes zur Europapolitik nimmt die Nord-SPD in der Migrationsdebatte eine andere Position ein als die Bundespartei. Wir kämpfen für eine europäische Asyl- und Migrationspolitik, die diese Menschen nicht kriminalisiert, heißt es darin. Fluchtursachen müssten bekämpft werden und nicht Geflüchtete. In der Praxis sind aber illegale Pushbacks und menschenunwürdige Massenlager an der Tagesordnung.

Die Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte, Kommunen müssten bei der Unterbringung unterstützt werden, außerdem Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert und für schnellere und einfachere Verfahren gesorgt werden. Ihre Partei dürfe beim rhetorischen Überbietungswettbewerb in der Asylpolitik nicht mitmachen. Nichts spreche gegen zügige Asylverfahren, wenn sie geordnet und rechtsstaatlich erfolgten. Der Blick allein auf Abschiebungen oder die Kürzung von Leistungen lösten nicht die großen Probleme.

Die Nord-SPD stehe klar zu einer humanitären Geflüchtetenpolitik. Solidarität sei der zentrale Grundwert der SPD und dieser Wert gelte auch in der Migrationspolitik, sagte Midyatli. Entscheidend sei, neben Migration andere wichtige Themen nicht aus dem Blick zu verlieren. Alle sprechen im Moment über Migration statt über Steuergerechtigkeit, bessere Unterstützung für Familien oder Investitionen in den sozialen Zusammenhalt.