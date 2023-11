Nonnemacher: Fallzahlen häuslicher Gewalt „sehr hoch“

Mehr zum Thema

Arche-Sprecher: Antisemitische Äußerungen haben zugenommen Der Krieg im Gazastreifen hat auch Folgen auf die Arbeit in Jugend- und Sozialeinrichtungen in Berlin. Seit dem Hamas-Überfall auf Israel haben sich antisemitische und islamistische Äußerungen von Jugendlichen arabischer Herkunft in unseren Einrichtungen alarmierend verstärkt, sagte der Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Arche, Wolfgang Büscher, dem Tagesspiegel (Sonntag). Hass auf Juden und auf unsere Kultur, das erleben unsere Beschäftigten seit Jahren. Der Unterschied seit dem 7. Oktober ist, dass sich nun viele im negativen Sinn ermutigt fühlen, ihre Haltung deutlicher zum Ausdruck zu bringen.