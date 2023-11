Nockemann mit 95 Prozent als Hamburger AfD-Chef bestätigt

25. November 2023 um 16:13 Uhr

Seit 2017 ist Dirk Nockemann Vorsitzender der AfD in Hamburg. Und das soll nach dem Willen eines Landesparteitags auch in den kommenden zwei Jahren so bleiben. Sein Wahlergebnis stärkt Nockemann den Rücken - er sieht die AfD auch in Hamburg im Höhenflug.