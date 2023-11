Media Markt fährt am Black Friday hohe Geschütze auf und stellt mit dem Aktionspreis das beste Angebot, das es für die Switch mit Mario bisher gab. Nirgends gab es das OLED-Modell bislang so günstig. Zum Vergleich: Der Durchnittspreis des Bundles liegt bei knapp 380 Euro und damit 50 Euro über dem Black-Friday-Deal. Bei der Konkurrenz müsst ihr gerade zehn Euro oder mehr für die Nintendo Switch am Black Friday hinblättern. Wer den derzeit günstigsten Preis will, der greift am besten schnell zu – bei Amazon gab es die Konsole kurz für einen Cent weniger.