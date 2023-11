Nintendo Switch OLED: Bester Preis überhaupt am Black Friday

Preis-Hammer am Black Friday: Schon kurz vor dem Black Friday gibt es die Nintendo Switch OLED im Bundle mit Mario Kart so günstig wie nie.

So richtig in Fahrt kommt der Black Friday erst am 24. November, aber auch schon einen Tag vorher gehen die Angebote schon steil. Das gilt vor allem für die Nintendo Switch OELD in Blau und Rot inklusive Mario Kart 8 Deluxe. Das Bundle wird bei Media Markt gerade zum besten Preis aller Zeiten verkauft. Warum ihr jetzt zuschlagen solltet? Wir lassen es euch wissen.