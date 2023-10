Nintendo Switch am Prime Day: Darauf könnten wir uns freuen

Der Amazon Prime Day geht in die zweite Runde – am 10. und 11. Oktober ist es im Rahmen der Amazon Prime Deal Days so weit. Sparfüchse warten schon gespannt auf heiße Deals, die die Rabatttage dieses Mal zu bieten haben. Zu den Dauerbrennern gehört regelmäßig die Nintendo Switch. An Aktionstagen wie dem Black Friday oder Prime Day sind die Daddelkiste und das Zubehör schnell ausverkauft, wenn es gute Angebote gibt.