Das gab es bei „Ninja Warrior Germnay - Promi-Special“ noch nie!

Die zwölf prominenten Athleten treten erstmals in drei Teams an, um Geld zu Gunsten von „RTL – Wir helfen Kindern“ zu erspielen. Team Buschi, Team Köppi oder Team Wonti – welches Team stellt den Sieger und sammelt das meiste Geld ein? RTL zeigt das Prominenten-Special am 16. Dezember um 20.15 Uhr ( hier auf RTL+ streamen).

