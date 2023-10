Ninja Warrior Germany startet in die achte Staffel!

In jeder der sechs Vorrunden treten rund 40 Ninjas an sieben Hindernissen an. Von ihnen werden 13 ins Halbfinale weiterkommen, sowie mindestens zwei Frauen.

„Ninja Warrior Germany“ läuft am 13. Oktober 2023 um 20.15 Uhr bei RTL. Parallel zur TV-Ausstrahlung können Sie „Ninja Warrior Germany“ auch im Livestream auf RTL+ anschauen. Folge verpasst? Die ganze Staffel steht ihnen auch noch nach TV-Ausstrahlung in voller Länge auf RTL+ zur Verfügung.