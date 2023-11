Trampoliner Daniel Schmidt war kürzlich erst im Finale von "Big Bounce" zu sehen, jetzt steht er wieder in seiner Polizisten-Uniform im Ninja-Parcours und will es auch hier wieder ins Finale schaffen. Ebenfalls bis in die letzte Runde kommen wollen die Fan-Favourites Stefan Angermeier, Philipp Göthert, Joel Mattli, Milan Schirowski, Christian Kirstges und Giovanni Ertl alias J.B. Neu dabei sind Marc Zimmermann und Aliyi Abdellah.

Pro Lauf sind für alle Athleten sieben Hindernisse bis zum Buzzer zu überwinden: Der Fünfsprung, Die Achterbahn, Der Jackpot, Die Fidget Spinner, Der Schwungarm, Das Uhrwerk, Die Wand bzw. die Mega-Wand.

Übrigens: Sie können auf RTL+ alle vergangenen Staffeln von „Ninja Warrior Germany“ jederzeit nochmal schauen oder nachholen, zum Beispiel unsere „Ninja Warrior Germany Allstars“.