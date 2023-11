Amazon streicht die unverbindliche Preisempfehlung von knapp 300 Euro auf wesentlich erschwinglichere 179 Euro. Der Rabatt von 40 Prozent ist stark, auch wenn es sich um die unverbindliche Preisempfehlung handelt.

Der neue Deal-Preis schlägt sich im Netz übrigens als Rekordpreis: Andere Anbieter, wie etwa Kaufland, verlangen mindestens 150 Euro mehr. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt auch, dass es die Ninja Foodi Max Heißluftfritteuse dieses Jahr noch nie so günstig gab. Schnäppchenjäger können also bedenkenlos zugreifen!