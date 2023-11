Niners Chemnitz verpflichten Ousman Krubally

Mehr zum Thema

Falschfahrer verursacht Karambolage auf Autobahn A13 Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn A13 von Berlin nach Dresden einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach jüngsten Angaben der Polizei fuhr der 84 Jahre alte Mann an der Anschlussstelle Schwarzheide bei Senftenberg in verkehrter Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. In Fahrtrichtung Dresden kam es dann zum Unfall, an dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren.

Gewerkschaft: Warnstreiks an Schulen und Hochschulen An Sachsens Schulen und Hochschulen stehen Warnstreiks ins Haus. Arbeitsniederlegungen sind nun unausweichlich, damit die Arbeitgeber sich bewegen, erklärte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft GEW Burkhard Naumann am Freitag. Entsprechende Aktionen würden landesweit nun für die kommenden Wochen bis zur nächsten Verhandlungsrunde vorbereitet. Unsere Mitglieder sind bereit, für eine bessere Bezahlung auf die Straße zu gehen.