Niners Chemnitz verpflichten Ousman Krubally

SPD mit Thomas Rieke als Spitzenkandidat in die Europawahl Die SPD in Sachsen-Anhalt geht mit dem Magdeburger Thomas Rieke als Spitzenkandidat in die Europawahl 2024. Das hat eine Landesvertreterversammlung der Sozialdemokraten am Freitagabend in Bernburg (Salzlandkreis) beschlossen, wie ein Sprecher der Partei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rieke erhielt 54 Stimmen, auf seinen Gegenkandidaten Lukas Kiehne entfielen 34 Stimmen. Es gab eine Enthaltung.