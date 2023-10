Niedrigere Gaspreise drücken auf Bilanz von Wintershall Dea

Mehr zum Thema

Fahrer kommt von nasser Straße ab - Auto überschlägt sich Auf regennasser Fahrbahn ist ein 27-jähriger Fahrer mit seinem Wagen von einer Bundesstraße bei Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) abgekommen und verletzt worden. Der Wagen sei durch den angrenzenden Fahrstreifen sowie eine Böschung gerutscht, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Sonntag leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Fahrzeug entstand den Angaben zufolge Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro. Die B26 wurde teilweise gesperrt.