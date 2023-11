Niedersachsenmetall fordert Verbesserungen in Schulbildung

Mehr zum Thema

Verband: Kommunen „mit dem Rücken zur Wand“ Die neuen Vereinbarungen von Bund und Ländern zur Flüchtlingspolitik müssen nach Ansicht von Niedersachsens Städte- und Gemeindebund (NSGB) schnell umgesetzt werden. Die Städte und Gemeinden in Niedersachsen sind froh, dass der Bund nach langem Wegsehen nun erkannt hat, dass die Zuwanderung nach Deutschland gesteuert und auch begrenzt werden muss, sagte NSGB-Präsident Marco Trips am Dienstag. Klar ist aber auch, dass die Kommunen nach wie vor bei der Unterbringung und Integration mit dem Rücken zur Wand stehen.