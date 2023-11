Niedersachsen fördert Literatur mit Bezug zum Land

Das Land will Texte mit Bezug zu Niedersachsen fördern. Autorinnen und Autoren können sich ab sofort für Stipendien bewerben, wie das Kulturministerium am Montag mitteilte. Insgesamt stehen dafür 44.800 Euro aufgeteilt auf vier Stipendien zur Verfügung. Eine kreative und starke Literaturszene ist wesentlich für ein vielfältiges Kulturangebot in Niedersachsen, sagte Kulturminister Falko Mohrs (SPD). Auch Übersetzungsarbeiten könnten gefördert werden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2024.