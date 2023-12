Niederlechner-Dreierpack: Hertha siegt 5:1 gegen Elversberg

Mehr zum Thema

Knapp 20.000 Tickets für Silvesterparty verkauft Rund einen Monat vor dem Jahreswechsel sind knapp 20.000 der 65.000 Tickets für die diesjährige Silvesterparty Celebrate at the Gate am Brandenburger Tor in Berlin verkauft. Die Zahl nannte eine Sprecherin des Veranstalters Deutsche Entertainment AG (DEAG) am Sonntag auf Anfrage. Die früher als größte Silvesterparty Deutschlands bezeichnete Veranstaltung kostet erstmals Eintritt. Pro Person werden zehn Euro fällig. Jeder kann bis zu sechs Karten online buchen.

Extinction Rebellion protestiert gegen Weltklimakonferenz Die Protestgruppe Extinction Rebellion hat am Wochenende mit mehreren Aktionen in Berlin gegen die Weltklimakonferenz in Dubai protestiert. Am Sonntag waren Aktivisten als Flugbegleiter verkleidet in der Berliner U-Bahn unterwegs. Zuvor hatte die Gruppe am Samstagabend mit Projektionen an Kreuzberger Hauswänden die Nutzung und Förderung fossiler Energien kritisiert. Unter anderem wurde ein großer Dinosaurier gezeigt.