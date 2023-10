„Diese Art von Texten erhalten wir ziemlich oft. Zwei bis dreimal im Monat haben wir einen verrückten Text. Oft von Influencern. Sie sind zu einer Erweiterung der Sozialen Medien geworden“, erklärt Daniel van Vliet, Mitarbeiter der Betreiber-Firma des Flugzeugs, Omroep Gelderland.

Dabei registriere das Unternehmen in jüngerer Vergangeheit mehr Anfragen Botschaft aus der Luft. „Das liegt vor allem an der Corona-Pandemie. Damals sind wir viele Nachrichten für Großeltern in Seniorenheimen geflogen. Und Glückwünsche an Studierende zu ihren Abschlüssen hatten wir auch viel. Das ist bis heute so geblieben.“

Der Anlass der kuriosen Nachricht von Rob an Cynthia ist wohl weniger rührend. Beobachter der Nachricht müssen davon ausgehen, dass das Paar inzwischen nicht mehr zusammen ist. (jak)