Niederlage nach 2:0-Führung: Leipzig verliert in Manchester

Weihnachtsbaum in Aue-Bad Schlema wieder abgebaut Der Weihnachtsbaum auf dem Postplatz in Aue-Bad Schlema wurde wieder abgebaut. Der Stamm des 13 Meter hohen Baumes hatte einen Spannungsriss bekommen und stand dadurch schief, wie die Stadt Aue-Bad Schlema am Montag mitteilte. Auch die Weihnachtsbeleuchtung wurde wieder entfernt. Einen Ersatz für den Weihnachtsbaum werde es aufgrund von zeitlichen und organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht geben. Immerhin steht auf dem Altmarkt ein unversehrter 12 Meter hoher Weihnachtsbaum.

Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Annaberg-Buchholz Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Annaberg-Bucholz (Erzgebirgskreis) haben ein 19-Jähriger und ein 10-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 10-Jährige mit einer Räucherkerze hantiert, wodurch in einem Zimmer ein Feuer ausbrach, wie die Polizei am Montag mitteilte.