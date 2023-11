Niederlage gegen Verl: Mannheim weiter in der Krise

Mehr zum Thema

Terry Reintke führt deutsche Grüne in Europawahlkampf Die Grünen schicken Terry Reintke als ihre Nummer eins in den Europawahlkampf. Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament erhielt beim Grünen-Parteitag in Karlsruhe am Freitag 95,2 Prozent der Stimmen. Die 36-Jährige betonte in ihrer Bewerbungsrede ihre Herkunft aus dem Ruhrgebiet und die Möglichkeiten des klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft für die Region und ganz Europa.

Charts-Rekord für Schlagerstar Andrea Berg Seit dieser Woche ist Andrea Berg die Musikerin mit den meisten Nummer-eins-Alben in Deutschland. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Die 57-Jährige, die im baden-württembergischen Aspach wohnt, hat vergangene Woche ihr neues Album Weihnacht herausgebracht - und ist damit direkt auf Platz eins eingestiegen. Kein weiblicher Act habe mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platzieren können – nicht mal Madonna, die auf zwölf Nummer-eins-Platten komme, hieß es von GfK.