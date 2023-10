Nichtkürzung von Mitteln für Minderheiten: SSW erleichtert

Mehr zum Thema

Geldstrafen für Protest der Letzten Generation an Elbbrücken Gut anderthalb Jahre nach einer Protestaktion von Klimaaktivisten an den Hamburger Elbbrücken hat das Amtsgericht Harburg zwei Beteiligte zu Geldstrafen verurteilt. Ein 27-Jähriger und eine Frau - beide Mitglieder der Vereinigung Letzte Generation - müssen jeweils 40 Tagessätze zahlen, der Mann zu je 35 Euro, die Frau zu 15 Euro. Das Gericht sprach die Angeklagten wegen gemeinschaftlicher Nötigung schuldig und bestätigte damit zuvor erlassene Strafbefehle, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.