„Nicht Salz in der Suppe suchen“: HSV begnügt sich mit 2:0

Mutmaßlicher Schleuser versteckt sich in Müllcontainer Ein 17 Jahre alter mutmaßlicher Schleuser hat sich vor der Polizei in einem Müllcontainer versteckt. Der Jugendliche ohne Fahrerlaubnis hatte eine fünfköpfige türkische Familie im Alter zwischen zwei und 33 Jahren in seinem Auto, teilte die Polizei mit. Als die Polizei ihn zuvor auf der A3 bei Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) kontrollieren wollte, beschleunigte er und versuchte wohl vor den Beamten zu flüchten.

Feuerwehrleute erklimmen Treppen von Skiflugschanze 1000 Stufen in voller Brandschutzmontur bis in schwindelerregende Höhe: Mehrere Hundert Feuerwehrleute sind am Samstag bei einem Wettbewerb die Treppe der Skiflugschanze in Oberstdorf hinaufgelaufen. Die Feuerwehrmänner und -frauen mussten jeweils als Zweierteams die Schanze erklimmen.