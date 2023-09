„Nicht mehr im Kampfmodus“: Thielemann folgt auf Barenboim

Mehr zum Thema

Landesweites Kinder-Sing-Projekt Mit dem neuen Projekt Stimme an! wollen der Freistaat und der Verband deutscher Musikschulen in Sachsen das Singen in Gemeinschaft bei den Jüngsten populär machen. Daran nehmen mehr als 1500 Kinder und Jugendliche teil, wie das Kulturministerium zum Auftakt am Mittwoch in Olbernhau (Erzgebirgskreis) mitteilte. Unter dem Motto Sing dir deine Welt könnten sie ihre Stimme entdecken, nutzen und zudem Selbstbewusstsein und Persönlichkeit stärken. Das sei nach den Beschränkungen der Corona-Pandemie besonders wichtig, sagte Ministerin Barbara Klepsch (CDU) und sprach von einem Herzensprojekt. Denn das Singen im Chor erzeuge ein Gemeinschaftsgefühl, das erwiesenermaßen Seele und Körper gleichermaßen guttut.

Brennende Barrikaden: Nächtlicher Polizeieinsatz in Leipzig Mehrere Menschen haben am Dienstagabend in der Leipziger Eisenbahnstraße Barrikaden angezündet. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Kurz zuvor soll es Hinweise auf eine Hausbesetzung gegeben haben.