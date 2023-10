Nguyen-Kim hält Vorlesung an Uni Duisburg-Essen

Die promovierte Chemikerin und langjährige YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab) wird sogenannte Mercator-Professorin an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Im November hält sie eine damit verbundene Vorlesung am Campus Duisburg. Wir freuen uns sehr, dass wir die außergewöhnliche Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim als Mercator-Professorin gewinnen konnten, sagte Rektorin Barbara Albert am Freitag laut einer Mitteilung der Universität.

Sie kann komplizierte und wichtige Themen so originell und fundiert kommunizieren, dass ihr Publikum Wissenschaft versteht und als faszinierend erlebt. Nguyen-Kim hält im Rahmen der Professur am 22. November am Campus Duisburg ihren Vortrag mit dem Titel There's no such thing as bad publicity. Darin werde sie auf die Bedeutung von Reichweite von und Aufmerksamkeit für Wissenschaftsjournalismus und -kommunikation eingehen, wie die UDE am Freitag weiter mitteilte.

Bekannt wurde die Wissenschaftsjournalistin und Autorin vor allem durch ihren YouTube-Kanal maiLab, auf dem sie naturwissenschaftliche Themen für Laien in kurzen Videos erklärte. Im April hatte sie mitgeteilt, dass sie die "maiLab"-Aktivitäten aufgebe. Sie schaffe die Arbeit nicht mehr. Nguyen-Kim schreibt auch populärwissenschaftliche Bücher und ist etwa bei der ZDF-Reihe Terra X: MaiBrain - Reise ins Gehirn zu sehen.

Die Mercator-Professur wurde nach UDE-Angaben 1997 eingerichtet, um das wissenschaftliche Erbe des Duisburger Kartographen und Universalgelehrten Gerhard Mercator (1512-1594) wachzuhalten. Mit Mai Thi Nguyen-Kim erfülle sich laut der Universität erneut die Grundidee der Mercator-Professur: Weltoffenheit und debattenanregende Beiträge zu wichtigen Zeitfragen.